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Кабмин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил, отметили в правительстве
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение продлить действующую систему технического осмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

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"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра", - сообщила пресс-служба.

Постановление продлевает до 1 октября срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября. "Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - отмечается в сообщении.

Решение о продлении действующей системы техосмотра Мишустин анонсировал 25 февраля. Новая система предполагает введение электронных диагностических карт, фотофиксацию, а также запуск других процедур, которые влияют на работу профильного бизнеса.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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