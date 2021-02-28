Кабмин продлил действующий порядок техосмотра до 1 октября

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение продлить действующую систему технического осмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра", - сообщила пресс-служба.

Постановление продлевает до 1 октября срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября. "Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - отмечается в сообщении.

Решение о продлении действующей системы техосмотра Мишустин анонсировал 25 февраля. Новая система предполагает введение электронных диагностических карт, фотофиксацию, а также запуск других процедур, которые влияют на работу профильного бизнеса.