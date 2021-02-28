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СМИ: Хайнань создал экспериментальную платформу для развития селекции растений

Речь идет о крупнейших селекционных базах Китая, способных круглый год снабжать семенами другие регионы, отмечает газета "Хайнань жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 28 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создала экспериментальную платформу для выведения сортовых семян и продвижения научных проектов в области селекции растений. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По ее данным, новый эффективный механизм был сформирован в соответствии с региональной программой на 2015-2025 годы по стимулированию научно-исследовательской деятельности с целью улучшения пород культурных растений. В работе принимают участие три научно-исследовательских лаборатории: одна в городе Санья и еще две на территории граничащих с ним административных единиц - в Линшуй-Лиском и Лэдун-Лиском автономных уездах.

Как утверждает издание, это крупнейшие селекционные базы КНР, которые способны круглый год снабжать семенами другие регионы. Инвестиции в проект превысили 31,7 млн юаней (примерно $4,9 млн по текущему курсу).

Благодаря хорошим местным климатическим условиям эта экспериментальная платформа, по словам властей, позволяет на треть, а иногда и в два раза сократить репродуктивный цикл выращиваемых культурных растений. Для реализации проекта администрация острова пригласила к участию компании из других провинций. "Первая стадия программы в целом завершена", - уточнило управление селекции растений Хайнаня.

В 2015 году правительство Хайнаня опубликовало регламент по развитию селекции, в соответствии с которым под научно-исследовательскую деятельность в этом направлении на острове было отведено свыше 17,8 тыс. га заповедных территорий. Фактически программа получила статус национального стратегического проекта.

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