Восточный комитет германской экономики указал на риски приостановки "Северного потока - 2"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) скептически относится к идее создания так называемого механизма отключения "Северного потока - 2", который предполагает приостановку эксплуатации газопровода в случае сокращения поставок топлива через Украину. Об этом в воскресенье заявил руководитель объединения Михаэль Хармс в эфире программы " Вести недели " на телеканале "Россия-1".

"Мы относимся очень скептически к таким разговорам", - сказал он.

Хармс отметил, что за период длительного сотрудничества не было ни одного примера, когда Россия использовала бы поставки газа как "политическое оружие", этого не происходило и в годы холодной войны.

"[Руководство компании] "Газпром" и российское правительство - все-таки коммерчески очень рациональные люди. И надежность поставок - это один из главных, если не самый главный аргумент успешности на европейском рынке. Если бы "Газпром" это один раз сделал (воспользовался бы поставками газа как инструментом политического воздействия - прим. ТАСС), я думаю, больше газ никто бы не покупал", - резюмировал глава OAOEV.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.