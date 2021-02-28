Задолженность по зарплате на шахте "Алексиевская" в Кузбассе составляет 201 млн

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед действующими и уволенными сотрудниками шахты "Алексиевская" (признана банкротом в 2017 году) в Кузбассе составляет 201 млн рублей. Погашение долгов возможно в случае продажи предприятия, которое выставлено на торги с 2019 года, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики администрации правительства региона.

Горняки, по информации местных СМИ, инициировали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, а также в Госдуму, Совет Федерации и к генпрокурору. Они требуют решить вопрос с выплатами задолженности. Подписи под обращением поставили более 20 человек, сбор продолжается.

"По состоянию на 25.02.2021 года общая задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия составляет 201 млн рублей. При продаже предприятия долги по заработной плате будут незамедлительно погашены в полном объеме", - сообщили в департаменте, напомнив, что было возбуждено и расследуется уголовное дело.

По данным властей, численность работников шахты - около 200 человек. За время банкротства было уволено 485 работников, в том числе по сокращению штата 180 человек. Уволенным было оказано содействие в трудоустройстве на других угольных предприятиях региона.

Согласно единому федеральному реестру сведений о банкротстве, имущественный комплекс шахты выставляется на продажу единым лотом с 2019 года, за это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей. Последние торги были объявлены 26 февраля, очередной поиск покупателя активов продлится до июля 2021 года.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В феврале текущего года приставы на основании решения суда в очередной раз приостановили горные работы на шахте и запретили спуск горняков в забой на 90 суток из-за нарушений требований безопасности.