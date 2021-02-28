"Дочка" USM инвестирует 40 млрд рублей в проект производства ГБЖ мощностью 2 млн т в год

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Холдинг USM Алишера Усманова и Михайловский ГОК "Металлоинвеста" (100% акций "Металлоинвеста" контролируются USM) создали компанию "Михайловский ГБЖ" для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2 млн т в год и с общим объемом инвестиций в 40 млрд рублей, говорится в совместном заявлении компаний.

"Завод по производству ГБЖ в г. Железногорске Курской области будет построен в партнерстве с поставщиком оборудования Primetals по технологии прямого восстановления железа Midrex. Оператор проекта - "Михайловский ГБЖ" (МГБЖ), созданный группой USM и Михайловским ГОКом "Металлоинвеста", подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового завода. Соглашение включает инжиниринг, поставки оборудования, стальных конструкций, трубопроводов, воздуховодов", - сказано в сообщении.

"Михайловский ГБЖ" (55% принадлежит USM, 45% - Михайловскому ГОКу) будет реализовывать проект на принципах проектного финансирования. Инвестиции в строительство завода оцениваются более чем в 40 млрд рублей без НДС. Мощность предприятия составит более 2 млн т в год, запуск намечен на первую половину 2024 года. "Михайловский ГБЖ" также подписал с "Металлоинвестом" протокол о будущих поставках окатышей для строящегося завода, говорится в сообщении "Металлоинвеста".

"Михайловский ГОК им. А. В. Варичева станет поставщиком высококачественного железорудного сырья для нового завода. Принципиально важно, что новая установка металлизации проектируется на принципах безуглеродной металлургии - с перспективой полного перехода на использование "зеленого" водорода в качестве восстановителя", - отметил глава "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщал Эфендиев в августе, "Металлоинвест" принял решение построить еще одну линию по выпуску горячебрикетированного железа, на этот раз на Михайловском ГОКе, ее мощность составит 2 млн т в год.

USM - диверсифицированный российский холдинг, владеющий и управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число ее активов входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь", "ИКС Холдинг", также USM является косвенным акционером Mail.ru Group. Основные акционеры холдинга - Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.