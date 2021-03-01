В Евразийской экономической комиссии оценили расширение партнерства Армении и ЕС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС, вступившее в силу 1 марта 2021 года, создаст новые возможности для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом ТАСС заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Мы в комиссии скорее видим новые возможности и для Армении, и для союза в целом от реализации этого соглашения. Хотелось бы, чтобы отношения на треке ЕАЭС - ЕС строились на принципах экономической прагматичности и равноправия в интересах наших государств, их граждан и бизнеса", - сказала она.

Помощник председателя коллегии ЕЭК отметила, что выстраивание отношений и достижение договоренностей с третьими странами, другими интеграционными объединениями и международными организациями относится к национальной компетенции суверенных государств.

"Армения для нас в первую очередь является членом Евразийского экономического союза. Исходим из того, что все обязательства, предусмотренные в договоре о ЕАЭС и других нормативных документах, являются для наших государств-членов основополагающими", - сказала Малкина.

Соглашение о партнерстве Армения - ЕС

Европейский союз 10 февраля 2021 года уведомил Армению о завершении процесса ратификации со стороны ЕС и стран - участниц ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС. Документ вступил в силу с 1 марта 2021 года. Он был подписан 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства. Соглашение - это всеобъемлющий документ, который обеспечивает прочную правовую основу для партнерства Армении и ЕС и намечает сотрудничество в сферах правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства, климата, образования и науки, культуры, здравоохранения.