Санду приветствовала регистрацию в Молдавии вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом она заявила на брифинге по итогам прошедших в Кишиневе в воскресенье переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Я видела решение агентства по лекарствам, которое зарегистрировало российскую вакцину. <…> Я рада, что в скором времени мы будем иметь достаточно вакцин разных типов, главное, чтобы они были доступны", - сказала Санду.

Она обратилась к Мишелю с просьбой оказать содействие властям Молдавии в получении достаточного количества доз вакцин от коронавируса. "Мы обязаны обезопасить жизни медиков и граждан Молдавии, поэтому я прошу у вас поддержки в вопросе вакцинации в республике", - сказала Санду.

Президент Молдавии проинформировала, что в республику уже прибыла первая партия из 21 тыс. доз вакцины AstraZeneca, ее получат медработники. Она также подчеркнула, что поддерживает инициативу подписания международного соглашения о пандемиях в рамках ВОЗ, которое позволит в будущем совместно преодолевать подобные опасности.

Как сообщили в пятницу в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии, в республике одобрено применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.