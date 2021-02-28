В Молдавии готовят программу восстановления экономики с помощью ЕС

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии разрабатывают программу восстановления экономики страны при поддержке Европейского союза. Об этом заявила президент Майя Санду на брифинге по итогам прошедших здесь в воскресенье переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"У нас амбициозная программа сотрудничества с Европейским союзом в рамках подписанного ранее соглашения об ассоциации. Сейчас мы разрабатываем программу экономического восстановления Молдавии с помощью ЕС", - сказала Санду, выразив благодарность Еврокомиссии за оказываемую республике финансовую поддержку. Она проинформировала гостя о том, что республика сильно пострадала из-за пандемии, жестокой засухи, а также политической нестабильности.

Правительство Молдавии в 2014 году подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Мишель прибыл в Кишинев с визитом, в ходе которого провел встречу с Санду, после чего отправится в Грузию.