Аэропорт Хитроу ввел дополнительный сбор для вылетающих на фоне убытков из-за пандемии

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Британский аэропорт Хитроу, который является одним из самых загруженных во всей Европе, ввел дополнительный сбор для вылетающих в связи с масштабными убытками из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении аэропорта, которое в воскресенье приводит газета Evening Standard.

Размер нового сбора, который станут собирать с апреля текущего года, составит £8,9 на пассажира. По словам представителя лондонского аэропорта, "данный налог позволит покрыть стоимость операционных услуг". "Сбор введен в соответствии с протоколом национального управления гражданской авиации. Решение было проанализировано и согласовано с авиакомпаниями", - отметили в администрации воздушной гавани.

Как отмечалось в распространенном 24 февраля сообщении аэропорта, убыток Хитроу по итогам 2020 года составил £2,01 млрд ($2,85 млрд). Главный исполнительный директор аэропорта Джон Холланд-Кэй подчеркнул, что прошлый год стал самым тяжелым за его 75-летнюю историю.

Хитроу ранее отчитался о сокращении пассажиропотока в январе на 89% (в сравнении с январем прошлого года) в связи с действующими ограничительными мерами по сдерживанию распространения коронавируса. В конце октября прошлого года стало известно, что Хитроу по загруженности уступил первенство в Европе парижскому аэропорту Руасси - Шарль де Голль.