В Минпромторге полностью исключили дефицит продуктов в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Дефицит продуктов в России невозможен, а фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка не имеется, заявил Минпромторг РФ.

"Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", - говорится в заявлении министерства.

При этом Минпромторг подчеркивает, что Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. Министерство находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в число так называемых горячих точек по росту цен на продукты.