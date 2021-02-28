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В Минпромторге полностью исключили дефицит продуктов в России

Фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка нет, подчеркнули в министерстве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Дефицит продуктов в России невозможен, а фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка не имеется, заявил Минпромторг РФ.

"Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", - говорится в заявлении министерства.

При этом Минпромторг подчеркивает, что Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. Министерство находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в число так называемых горячих точек по росту цен на продукты.

Теги
Россия
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