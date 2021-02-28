В МЭР заявили, что оперативно следят за ценами на продукты совместно с Росстатом и ФНС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росстат, Минэкономразвития и ФНС оперативно отслеживают цены на продукты, своевременно выявляя влияние мировых цен на продовольствие на внутренние, сообщает Минэкономразвития РФ. В сообщении отмечается, что аналитика Bloomberg по продовольственной инфляции в РФ носит "спекулятивный характер".

Агентство Bloomberg выпустило аналитический материал, а котором указывает, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

"Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах", - говорится в сообщении российского министерства.

В воскресенье Минпромторг РФ сообщил, что дефицит продуктов в России невозможен, а фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка нет, а Минсельхоз - что не считает возможным скачкообразный рост цен на продукты в России.