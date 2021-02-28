CNBC: в США эксперты федеральных центров рекомендовали применять вакцину Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали применять в стране вакцину от коронавируса, разработанную корпорацией Johnson & Johnson. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNBC .

По его данным, члены специальной комиссии ЦКПЗ проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться указанным препаратом американцам в возрасте 18 лет и старше. После того как данную рекомендацию утвердит глава центров Рошель Валенски, вакцину смогут начать распространять в стране.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в субботу одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

В конце прошлой недели Johnson & Johnson разместила на своем сайте сообщение о том, что подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение для экстренного использования вакцины своего подразделения Janssen. Корпорация передала в организацию пакет документов, включающий предварительные оценки безопасности и эффективности препарата на основе данных, полученных при проведении третьего этапа клинических испытаний. В ходе этой фазы, по данным корпорации, вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.