Мосбиржа запускает торги с 7 утра и расширяет список иностранных акций

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московская биржа с 1 марта производит ряд нововведений, касающихся расширения времени торгов на валютном и срочном рынках, а также допуска новых бумаг иностранных компаний на фондовом рынке.

Так, торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также срочном рынке Московской биржи с понедельника начинаются с 07:00 по московскому времени. Ранее торги на валютном и срочном рынках Мосбиржи проводились с 10:00 до 23:50 мск. Как отмечали на торговой площадке, расширение временного периода сделает биржевые сервисы более доступными для клиентов из восточных регионов России и стран Азии.

Также на фондовом рынке Мосбиржи произойдет пополнение торгуемых иностранных бумаг. Инвесторам станут доступны еще 32 акции и депозитарные расписки крупных международных компаний, среди которых Oracle, Sony, Toyota. Число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы смогут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 87. Как сообщалось, до конца 2021 года Мосбиржа планирует допустить к торгам более 200 иностранных акций.

Изменения с 1 марта коснутся и вечерней торговой сессии - в перечень инструментов, доступных на вечерних торгах на фондовом рынке, с этого дня будут включены паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Операции с этими инструментами могут быть доступны в трех валютах - рублях, долларах США или евро. Ранее, 21 декабря 2020 года, Московская биржа предоставила участникам рынка новые режимы торгов для заключения сделок с паями открытых, интервальных и закрытых ПИФов с расчетами в долларах США и евро.

Также с 1 марта банки и брокеры смогут заключать на вечерней торговой сессии сделки репо, РПС (Режим переговорных сделок) и РПС с центральным контрагентом (ЦК) в рамках одного торгово-клирингового счета со всеми инструментами, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, за исключением облигаций. Ранее заключение сделок репо, РПС и РПС с ЦК с бумагами, не допущенными к торгам на вечерней сессии, было невозможно.