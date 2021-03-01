Эксперт: новые санитарные требования по экологии не приведут к ужесточению работы бизнеса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новые санитарно-эпидемиологические требования, в том числе по экологии, не приведут к ужесточению работы российских предприятий. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, гендиректор группы компаний "Кориб" (официальный дилер "Камаза") Олег Коробченко.

С 1 марта в России вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Правила являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти регионов, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

"Вместе с экологом ознакомились с новыми требованиями, каких-то значительных изменений для бизнеса не увидели. Скорее документ собрал воедино и упорядочил несколько существовавших ранее требований. Поэтому не думаю, что с 1 марта бизнес ждет какое-то ужесточение", - сказал Коробченко.

Однако, по его словам, это не повод расслабляться - всем предприятиям, организациям нужно обязательно заниматься самоконтролем в выполнении санитарно-эпидемиологических, экологических норм, уделять должное внимание очистке своей и прилегающей территории. "Санитарно-эпидемиологическое благополучие - очень важный вопрос и должный контроль выполнения существующих требований будет способствовать снижению загрязнения окружающей среды. В конечном счете нам необходимо прийти к циркулярной экономике - экономике замкнутого цикла, чтобы снизить количество отходов, вредных выбросов", - добавил он.