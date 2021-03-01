"Ведомости": Москва первой из регионов России выпустит "зеленые" облигации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва готовится выпустить "зеленые" облигации, средства от их продажи будут направлены на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях. Об этом в воскресенье сообщают "Ведомости" со ссылкой на правительство Москвы.

Как сообщили газете, деньги в том числе будут выделены на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности.

В мэрии Москвы отметили, что столица станет первым субъектом России, который выпустит подобные облигации. "Рейтинг эмитента высокий, конкурентов на рынке пока нет. Поэтому сравнить условия выпуска с аналогичными займами не получится", - пояснили там изданию.

Как заявила "Ведомостям" член совета директоров Национального рейтингового агентства, член экспертного совета по листингу Московской биржи Светлана Бик, социально ответственное инвестирование становится популярным по всему миру, а ценные бумаги оцениваются не только по уровню доходности, но и по влиянию их эмитентов на экологию и общество. Поэтому при определенной международной сертификации разместить "зеленые" бумаги можно по сниженной ставке, на внешнем рынке их покупают специализированные ESG-фонды. "Зеленые облигации Москвы станут прорывом, это будет первый субфедеральный "зеленый" заем в истории России", - пояснила она.

"Зеленое" финансирование предполагает под собой предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года ВЭБ.РФ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых" финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях. В ноябре 2020 года правительство России утвердило ВЭБ.РФ в качестве методического центра в области "зеленого" финансирования.