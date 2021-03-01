"Известия": работодателю придется частично оплачивать переобучение кадров цифровым навыкам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Программа "Цифровой сертификат" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" может перейти на 50-процентное софинансирование государства с бизнесом, хотя ранее переобучение граждан цифровым навыкам происходило полностью за счет казны. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

По данным газеты, финансирование федеральной программы переподготовки кадров в 2021 году, согласно последней, но еще не утвержденной версии федерального проекта, составляет 3,3 млрд рублей. И лишь 50% планируется оплачивать из госбюджета, хотя ранее ожидалось полное финансирование за счет государства. Также рассматривается вариант, при котором половина потраченных средств россиян на прохождение программы профессионального дополнительного образования будет компенсироваться по факту сдачи экзаменов.

В Минцифры изданию подтвердили нововведения по федеральному проекту. Там отметили, что возможна также частичная оплата обучения по программам дополнительного образования самим учащимся или его работодателем. В ведомстве пояснили, что софинансирование таким образом станет гарантией того, что выпускник использует полученные знания на практике.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.