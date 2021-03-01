Назван регион с самой высокой средней зарплатой

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первое место в рейтинге регионов по средней зарплате в России заняла Магаданская область, где при прожиточном минимуме в 23,6 тыс. средняя зарплата составляет 127 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщают " Известия " со ссылкой на исследование "Индекс социального благополучия регионов" Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам 2020 года.

Критериями рейтинга стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины, передает газета. Как пояснили авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в списке.

Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 96,6 тыс. рублей и прожиточным минимумом в 20,1 тыс. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где зарплата составляет 85,8 тыс., а прожиточный минимум - 20,4 тыс. рублей.

На четвертом месте Чукотка, там в среднем платят 85,8 тыс., а прожиточный минимум - 20,4 тыс. рублей. Москва заняла пятое место, где, по результатам исследования, зарплата равна 95,3 тыс. при прожиточном минимуме в 23,8 тыс.

Всего в список вошли 37 из 85 российских регионов, сообщает издание. Последнее место в рейтинге у Карелии и Башкирии. В первом регионе средняя зарплата составила 44 тыс., а прожиточный минимум - 17,9 тыс. рублей. Во втором - 38,3 тыс. при прожиточном минимуме в 15,6 тыс. рублей.

"Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты", - рассказал газете глава ФоРГО Константин Костин.