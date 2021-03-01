Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Почти половина россиян - 44% не знают о введенном с 1 января этого года налоге на доходы с вкладов от 1 млн рублей, при этом большинство жителей страны не планируют отказываться от депозитов. Такие данные получил банк "Открытие", проведя опрос среди тысячи россиян (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

Лишь 27% респондентов заявили, что знают о методике расчета нового налога, при этом наиболее осведомлены жители Московского региона, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 29%). На Северном Кавказе в новом налоге разбираются лишь 8%, а в Южном федеральном округе - 18%. Вместе с тем слышали о налоге на доходы с вкладов 56% россиян. Еще 27% хотели бы узнать о нем и всего 17% респондентов не интересуются новым налогом вообще, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.

При этом 74% россиян не планируют отказываться от депозитов, рассчитывая получать с них доход, пусть и уменьшенный на величину налога, показал опрос. Кроме того, 20% вкладчиков уже предприняли действия, чтобы снизить налогооблагаемую базу: часть денег со своего депозита забрали 13% опрошенных, а 7% решили получить процентный доход до начала действия налога и выбрали выплату процентов вперед сразу при открытии вклада.

Поиск альтернатив

Вместе с тем 47% респондентов заявили, что рассматривают альтернативные инструменты для сбережений. Больше всего желающих попробовать альтернативы вкладам в Южном (53%) и Приволжском (52%) федеральных округах. Меньше всего - на Дальнем Востоке (33%). Полностью устраивает текущая доходность по депозитам лишь 15% россиян.

Самым популярным после вкладов инструментом инвестиций у россиян остается покупка недвижимости для сдачи в аренду: такой вариант готовы рассмотреть 19%, свидетельствуют данные опроса. Еще 12% готовы вложить деньги в акции через брокера, 6% - в покупку драгоценных металлов, 4% - в ПИФы акций, 3% - в индивидуальное доверительное управление.

При этом, несмотря на рекордный рост в минувшем году количества частных инвесторов, 42% опрошенных россиян не имеют индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и не знают, зачем он нужен. На Северном Кавказе таких 53%, на Дальнем Востоке - 52%. А 17% респондентов сообщили о том, что у них нет ИИС из-за отсутствия налогооблагаемого дохода, для которого можно было бы использовать инвестиционный вычет по ИИС. Еще 19% россиян в принципе не нужен ИИС, так как они не вкладываются в активы, для которых он может быть нужен.

Лишь у 15% опрошенных есть индивидуальный инвестиционный счет, однако эти респонденты заявили, что используют его не в полной мере. Еще 7% имеют ИИС и используют его по максимуму. "Ни в одном российском регионе ИИС по максимуму не используют более 8%. Таким образом, у российского рынка частных инвестиций сохраняется огромный потенциал роста", - сделали вывод в "Открытии".

Опрос был проведен банком 19-26 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.