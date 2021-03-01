В Минпромторге заявили, что химпромышленность в России за год выросла на 5,4%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Химическая промышленность России за прошлый год выросла на 5,4%, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Об этом в понедельник сообщает "Российская газета" со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

Объем отгруженных товаров химического комплекса составил около 4,6 трлн рублей по итогам 2020 года, несмотря на то, что еще в первом полугодии объемы производства в химкомплексе снизились на 1-2%.

Как пояснил Иванов газете, ситуация исправилась благодаря тому, что предприятия включились в антиковидную работу. Он сообщил, что с марта по июнь прошлого года производство кожных антисептиков увеличилось в восемь раз, медицинских перчаток - в 10 раз, а защитных очков - более чем в пять раз.

За последние пять лет инвестиции в химический комплекс достигли более 3 трлн рублей, отметил замминистра. "В рамках Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года в отрасли предусмотрена реализация около 200 инвестпроектов с суммарным объемом финансовых вложений более 1 трлн рублей. Уже успешно осуществлены более 70 из них. Прошлый год, кстати, не стал исключением. С начала 2020 года уже реализовано 12 инвестпроектов. Суммарный объем вложений по ним составил 17,5 млрд рублей, было создано более 500 новых высокопроизводительных рабочих мест", - рассказал он газете.

Также Иванов сообщил, что производство красителей и пигментов увеличилось на 11%, на 6,5% - лаков и красок, на 12% - труб, шлангов и пластмассовых фитингов, на 11% - плит, листьев и пленки полимерной, а минеральных удобрений - на 5,5%. По его словам, доля импорта в химической промышленности не превышает 30%. "По отдельным сегментам еще сохраняется импортозависимость на уровне от 40 до 100%. В основном мы импортируем продукцию мало- и среднетоннажной химии", - добавил замминистра.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года. Нужно увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года, сказал он.