Вузы Китая и мира договорились сотрудничать в зоне международного образования Хайнаня

САНЬЯ /Китай/, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 16 китайских и иностранных университетов подписали договор о сотрудничестве на территории экспериментальной зоны международного образования и инноваций Лиань в уезде Линшуй (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, такие данные были представлены в ходе первого заседания ученого совета экспериментальной зоны, которое состоялось на прошлой неделе. Кроме того, как уточняет издание, на территории пилотной зоны было запущено в общей сложности 16 инфраструктурных проектов, нацеленных на ее развитие.

Среди учебных заведений, подписавших соглашение о сотрудничестве на территории экспериментальной зоны Лиань, Китайский университет коммуникаций (Пекин) и Университет Ковентри (Великобритания), Пекинский физкультурный университет, Центральный национальный университет (город Ухань, провинция Хубэй), а также вузы Португалии и США.

План строительства экспериментальной зоны международного образования и инноваций Лиань в уезде Линшуй был принят в 2019 году. Ее площадь составляет порядка 12,72 кв. км, она расположена в юго-восточной части острова Хайнань. Ключевая цель проекта - создание площадки для сотрудничества китайских и зарубежных вузов, предоставление образовательных услуг международного класса, развитие инноваций в сфере образования, а также привлечение иностранных вузов для управления местными образовательными учреждениями.

На территории пилотной зоны действует ряд преференций, предоставляемых правительством провинции Хайнань в рамках продвижения строительства на острове порта свободной торговли. Среди них освобождение от ввозных пошлин оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса, льготные условия аренды, помощь в получении визы и вида на жительство для иностранных специалистов.

В настоящее время на территории ведется активное строительство инфраструктуры. Согласно плану, в сентябре этого года образовательные учреждения зоны Лиань смогут приступить к работе.