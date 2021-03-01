В Минэнерго заявили, что рост энерготарифов в 2021 году не будет выше 5%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Рост цен на электроэнергию для россиян не превысит 5% в 2021 году, все тарифные решения на год уже приняты. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в эфире телеканала "Москва-24" в понедельник.

"Рост цен - [не более] 5% на 2021 год, и никаких серьезных либо несерьезных отклонений от указанных параметров быть не может", - сказал он.

Замминистра добавил, что все тарифные решения уже приняты и будут четко исполняться ресурсоснабжающими организациями.

"Что касается тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию, на 2021 год <...> все решения тарифные уже состоялись, они приняты. Поэтому, на наш взгляд, возможное увеличение себестоимости тоже не даст никакого отражения в конечных ценах", - добавил он.

Ранее Сниккарс сообщил журналистам, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности не влияет на энерготарифы для населения России, так как они полностью регулируются государством.