В Москве среднесуточные обороты фитнес-центров превысили докризисный уровень на 3,3%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Среднесуточные обороты фитнес-центров в Москве превысили докризисный уровень на 3,3% и составили 29,3 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По данным Аналитического центра города Москвы, среднесуточные обороты фитнес-центров даже превысили докризисный уровень: за период с 1 февраля по 23 февраля они составили 29,3 млн рублей - выше аналогичного периода предыдущего года на 3,3%. Учитывая традиционный спрос на тренировки в преддверии летнего периода, следует ожидать дальнейшего роста оборотов", - сказали в пресс-службе.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в результате стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве и постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией, москвичи вновь активно записываются в спортзалы, покупают спортивные товары, посещают бани, солярии и уделяют значительно больше внимания оздоровительной деятельности, чем во время интенсивной фазы пандемии. Это позволило организациям, занятым в сфере спорта и смежных отраслях, восстановить докризисные обороты.

"Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За период с 1 февраля по 23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 млн рублей, что составляет 98% к аналогичному периоду предыдущего года", - подчеркнул он.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что спрос москвичей на спортивное оборудование и спортивные товары в феврале также превысил докризисный уровень. Среднесуточные обороты предприятий, осуществляющих торговлю спортоборудованием и спорттоварами, составили 54,9 млн рублей, что на 6% выше показателя, чем годом ранее.

"С начала февраля бани, сауны, солярии также демонстрируют превышение показателей выручки докризисного периода. Среднесуточный оборот таких организаций составил 69,8 млн рублей, что на 4,5% больше, чем в феврале 2020 года", - сказал Пуртов.