"Сбер" одним из первых в России утвердил принципы этики искусственного интеллекта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сбербанк одним из первых в России утвердил принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в своей экосистеме. Это следует из сообщения "Сбера", поступившего в ТАСС.

В частности, руководство "Сбера" утвердило пять принципов: "Контролируемость и управляемость систем ИИ", "Прозрачность и предсказуемость функционирования технологий ИИ", "Стабильность и надежность систем ИИ", "Ответственное применение ИИ", "Непредвзятый ИИ".

"Данные принципы обязательны для всех участников группы "Сбер" и разработаны с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной президентом РФ. Следование этим принципам поможет обеспечить безопасность и повысить доверие общества и клиентов Сбера к ИИ, который уже используется в большинстве процессов, продуктов и услуг компании", - указано в сообщении.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, которые также приводятся в сообщении, принципы этики в дальнейшем будут совершенствоваться. "Этот вопрос масштабный и непростой, поэтому наши правила и принципы будут совершенствоваться, конкретизироваться. Мы открыты к мнению экспертного сообщества, которое будем учитывать при обновлении наших принципов", - сказал он.

Кроме того, глава госбанка подчеркнул, что принципы "Сбера" никому "не навязываются за пределами группы". "Более того, мы не считаем эти принципы идеальными, и другим компаниям необязательно использовать их в своей деятельности", - отметил он.

Новая стратегия группы "Сбера", презентованная в конце 2020 года, предполагает, что дополнительные доходы от использования искусственного интеллекта в его экосистеме в ближайшие три года превысят 360 млрд рублей.

О национальной стратегии ИИ

Президент РФ Владимир Путин утвердил в октябре 2019 года Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Документ призван обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере, говорится в соответствующем указе главы государства.