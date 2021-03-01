СМИ: две японские корпорации оштрафовали на $4,6 млн за сговор при строительстве

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Токийский окружной суд оштрафовал в понедельник две ведущие корпорации строительного бизнеса Японии "Кадзима" и "Тайсэй" на 250 млн иен (более $2,3 млн) каждую за преступный сговор при получении гигантских заказов на сооружение скоростной трассы для поездов на магнитной подушке. По этому же делу двое бывших высокопоставленных руководителей этих компаний приговорены каждый к году и шести месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения на три года, сообщает информационное агентство Kyodo.

В октябре 2018 года Токийский окружной суд приговорил также участвовавшие в сговоре строительные корпорации "Обаяси" и "Симидзу" к штрафам на общую сумму 380 млн иен ($3,6 млн). Им грозит и дополнительный штраф на сумму более $40 млн за нарушение антимонопольного законодательства.

Следственные органы считают, что эти четыре корпорации проводили многочисленные закулисные консультации перед тендерами на получение заказов и сговаривались о том, как они будут распределены. Строительство трассы поездов на магнитной подушке "Маглев" между Токио и крупным городом Нагоя оценивается в сумму более 9 трлн иен (свыше $85 млрд).

Около 70% заказов, выделенных по состоянию на 2018 год, примерно в равной степени были распределены между четырьмя корпорациями, что, как полагают, было результатом сговора.

Строительство линии "Маглев" ведется с 2014 года. Трассу между Токио и крупным городом Нагоя предполагается завершить к 2027 году. Скорость поездов, летящих в магнитном желобе, может достигать 500 км/ч. Это позволит преодолеть трассу за 40 минут.