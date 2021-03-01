Эксперты дали прогноз по годовому потреблению шоколада в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Потребление шоколада в России в ближайшие годы сохранится на уровне 6-7 кг на человека. Такой прогноз содержится в сообщении Россельхозбанка.

"В среднем в ближайшие годы потребление шоколада в России будет находиться в диапазоне 6-7 кг в год на душу населения. Перспективной может стать продуктовая ниша с высоким процентным содержанием какао - более 70%. Спрос на подобную продукцию может вырасти за счет набирающего обороты тренда на здоровый образ жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрея Дальнова.

По оценке центра, потребление шоколада и шоколадных изделий в 2020 году в России сократилось более чем на 10% в годовом выражении - с 7 до 6 кг на душу населения.

"Снижение потребления шоколада в 2020 году объясняется как частичным переключением спроса на более дешевые шоколад, так и на другие, более питательные продуктовые категории с содержанием муки и сахара", - считает Дальнов.

Эксперты также сообщили о том, что внутреннее производство шоколада в стране по итогам прошлого года снизилось на 9% - примерно до 1 млн тонн. При этом производители перешли с более дорогих ингредиентов (какао-масло) на более дешевые (какао-бобы). Так, в 2020 году объем импорта какао-масла снизился на 6%, до 35 тыс. тонн, а импорт какао-бобов, наоборот, вырос на 6%, до 70 тыс. тонн.

"Изменение валютных курсов и, как следствие, рост себестоимости шоколадной продукции вынуждает производителей сокращать производство дорогих видов натурального шоколада в пользу более доступных видов изделий с меньшим содержанием шоколада или заменой какао-масла альтернативными видами", - пояснил Дальнов.

В зависимости от вида кондитерского изделия доля продуктов переработки какао-бобов в сырьевой себестоимости может достигать 80%. Их замена более дешевыми ингредиентами, например фруктовыми или ореховыми наполнителями, может помочь поддержать рентабельность. Но в долгосрочной перспективе спрос на такие изделия может оказаться нестабильным из-за изменения привычного для потребителя вкуса, полагают в Россельхозбанке. В целом, по мнению экспертов ЦОЭ, российский рынок шоколада и шоколадных изделий в настоящее время насыщен и не наблюдается оснований для значительного роста в будущем.

В то же время, по прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство шоколадной продукции на экспорт продолжит увеличиваться. По данным ФТС, поставки шоколадных изданий на зарубежные рынки по итогам 2020 года увеличились на 8%, до 300 тыс. тонн. Основными покупателями российской продукции стали Китай и страны СНГ, такие как Казахстан и Белоруссия. "Производство шоколада - одна из немногих подотраслей АПК, где Россия производит и экспортирует брендированный продукт с добавленной стоимостью из зарубежных ингредиентов, что может стать примером для других секторов сельского хозяйства", - добавил Дальнов.