Добычу на втором участке СП "Газпрома" и Wintershall Dea перенесли на более поздний срок

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Начало добычи газа совместным предприятием (СП) "Газпрома" и Wintershall Dea на втором ачимовском участке - 5А - может начаться в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС член правления германской Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

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"Сейчас трудно сказать, когда именно на этом участке начнется добыча газа. Пока мы находимся на стадии "горячей" пусконаладки. В числе прочего, нужно убедиться, что все установки как на самом промысле, так и дальше по потоку работают должным образом. В течение ближайших месяцев мы ожидаем первый газ и конденсат", - сказал он.

Ранее "Газпром" в проспекте к размещению евробондов сообщал, что участок 5А будет введен в эксплуатацию в конце первого квартала 2021 года.

СП "Ачим Девелопмент" создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на севере Тюменской области. "Газпром" владеет 74,99% СП, Wintershall Dea - 25,01%.

В начале 2021 года СП начало добычу на участке 4А.

"Мы движемся в том графике, который был установлен изначально", - добавил Виланд.