"Газпром" и Wintershall Dea ищут возможность транспортировки водорода по трубе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром" и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам. Об этом сообщил в интервью ТАСС член правления германской Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты Тило Виланд.

"Одна из тем, которые мы обсуждаем, - транспортировка водорода. Сейчас мы, среди прочего, изучаем, какое количество водорода можно подмешивать к газу при его транспортировке по уже имеющимся трубопроводам. Мы считаем, что необходимо использовать действующую инфраструктуру для таких проектов, и это может внести существенный вклад в декарбонизацию", - сказал он.

"Надеюсь, уже совсем скоро мы сообщим о конкретных результатах в этой области", - добавил Виланд.

Член правления Wintershall Dea отметил, что в России есть все условия для реализации новых проектов в области декарбонизации энергетики. "В этом контексте, на мой взгляд, необходимо и дальше развивать европейско-российское партнерство в энергетической сфере, в том числе в области водородной энергетики, в области создания технологий по улавливанию и хранению углерода", - сказал он.

По словам Виланда, в России есть потенциал для реализации проектов по улавливанию и хранению углерода. Например, для хранения углерода могут использоваться выработанные месторождения.