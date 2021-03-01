Транзит грузовиков тяжелее 12 т по МКАД ограничат на постоянной основе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе", - написал он.

Собянин напомнил, что совместно с властями Московской области с 20 февраля 2021 года были введены ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Проблем с доставкой продуктов и других грузов не наблюдается, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву или Московскую область.

"На МКАД же интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%", - добавил Собянин.