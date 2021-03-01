Чернышенко предложил масштабировать успехи "Сбера" в сфере ИИ на другие компании

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил масштабировать успехи группы "Сбера" в области разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на другие российские компании. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сегодня развитие этических инструментов, которые предполагают "мягкое" регулирование, - глобальный тренд. Саморегулирование бизнеса, основанное на концепции, имеет исключительное значение в период активного внедрения технологий ИИ в бизнес-процессы и жизнь людей. Это демонстрирует ответственное отношение организаций к клиентам и обществу в целом, позволяет сформировать доверительное отношение к новым технологиям. И успехи Сбера в этом направлении необходимо масштабировать на другие компании", - заявил Чернышенко.

Ранее стало известно, что руководство Сбербанка утвердило принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта в группе "Сбер". В частности было утверждено пять принципов: "Контролируемость и управляемость систем ИИ", "Прозрачность и предсказуемость функционирования технологий ИИ", "Стабильность и надежность систем ИИ", "Ответственное применение ИИ", "Непредвзятый ИИ".

О национальной стратегии ИИ

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2019 года утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Документ призван обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере, говорится в соответствующем указе главы государства.