Суд наложил арест на имущество экс-гендиректора "Трансаэро" Бурдина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество бывшего генерального директора признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина в пределах долгов на 245 млрд рублей, по которым его привлекли к субсидиарной ответственности, следует из определения суда.

"Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил: <…> наложить арест на денежные средства и другое имущество Бурдина А. К. в пределах суммы 245 000 000 000 рублей", - говорится в документе.

В определении отмечается, что под арест попал жилой дом в Люберецком районе Московской области с земельным участком, а также счета в Райффайзенбанке и Газпромбанке. Суд также запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать любые регистрационные действия с участком и домом.

Решение принято по требованию конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта, который осенью прошлого года добился в суде, чтобы Бурдина привлекли к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Сам Бурдин является фигурантом уголовного дела о растрате средств "Трансаэро" и заочно арестован судом в Москве на два месяца с момента экстрадиции в Россию, так как он, по данным следствия, находится за границей.

Управляющий мотивировал необходимость ареста имущества тем, что, поскольку Бурдин скрывается от следствия, "существует высокая вероятность того, что в дальнейшем Бурдин А. К. продолжит действовать недобросовестно, и по этой причине после определения размера субсидиарной ответственности без принятия испрашиваемых обеспечительных мер взыскание сумм возмещения вреда будет существенно затруднено или невозможно". Также управляющий указал, что Бурдин в 2018 и 2020 году уже продал часть принадлежащего ему имущества, в том числе две квартиры в Москве и автомобиль Jaguar.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. В декабре прошлого года бывший главный бухгалтер "Трансаэро" Андрей Ковалев получил 7 лет колонии по делу о пособничестве в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. По версии обвинения, с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года он способствовал Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму свыше 560 млн рублей.