Минцифры предложило расширить программу льготного кредитования на цифровую трансформацию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило расширить число компаний, которые смогут воспользоваться льготными кредитами на внедрение российских цифровых решений. Это позволит компаниям ускорить проведение цифровой трансформации, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Одно из изменений, которые предлагается внести в соответствующее постановление правительства, касается минимальной суммы кредитов - она будет снижена с 25 млн до 5 млн руб. При этом не менее 70% расходов должно быть направлено на приобретение и внедрение российских цифровых решений, рассказали в Минцифры. Благодаря увеличению объема софинансирования министерством процентная ставка по кредиту может быть снижена при наличии у компании утвержденной стратегии цифровой трансформации. Для удобства компаний упрощены требования к заявительной и отчетной документации, а также оптимизирован механизм согласования кредитов, объяснили в ведомстве.

Также в новой версии постановления отсутствует требование о наличии у банка не менее 20 млрд руб. собственных средств, но для обеспечения надежности требования к сроку деятельности банка и кредитному рейтингу сохраняются. Воспользоваться субсидией теперь смогут финансовые организации, предоставляющие только услуги факторинга.

"Привлечение кредитных средств дает возможность компаниям не откладывать, а напротив, вывести в приоритет цифровую трансформацию. Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения. Таким образом, программа льготного кредитования Минцифры способствует решению нескольких стратегических, обозначенных президентом, задач. Субсидия на текущий год позволит заключить кредитные соглашения на сумму до 40 млрд руб.", - сказал Чернышенко.

Как отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, среди крупнейших заемщиков, которые уже воспользовались программой льготного кредитования министерства, - МТС, "Комос групп", "Т Плюс", "Почта России", РЖД. "В текущем портфеле кредитных соглашений, составляющим около 35 млрд руб., суммарно преобладают коммерческие компании. В программе участвует 15 банков, в том числе системообразующих", - добавил он.

Предполагается, что обновленный документ вступит в силу весной. Программа льготного кредитования, направленная на поддержку цифровой трансформации компаний на основе российских решений, реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика". Минцифры запустило ее в 2020 году. Программа предусматривает, что заемщик получает кредит по льготной ставке от 1% до 5%, издержки банку компенсирует министерство.