Мишустин утвердил выделение около 7,7 млрд рублей на кредитную программу для бизнеса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса.

"Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа ФОТ 3.0, на которую будет направлено порядка 7,7 млрд рублей. Постановление об условиях самой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

ФОТ 3.0 придет на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0 (предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса), действие которой закачивается 1 апреля. "Так как не всем из них [отраслей] удалось вернуться на докризисный уровень, правительство решило продлить действие программы", - пояснили в кабмине. - В новом формате ставка кредита составит 3%". Заемщик в течение I полугодия не будет выплачивать основную задолженность и проценты по кредиту, во II полугодии это можно будет делать ежемесячно равными долями.

Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные компании из сферы ресторанного и гостиничного бизнеса, туризма, культуры, развлечений и спорта. Объем кредита будет зависеть от числа занятых в организации сотрудников. Максимальная сумма составляет 500 млн рублей. Основным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест во время действия договора.

С 9 марта по 1 июля 2021 года можно будет оформить кредит на срок до года. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ.РФ, что расширит доступ компаний к кредитованию, указали в кабмине. Деньги, выделенные правительством, будут направлены на возмещение банкам разницы между рыночной и льготной процентной ставкой, а также на погашение долгов заемщиков за I полугодие. Государство, в частности, будет каждый месяц выплачивать банкам от фактически сформированной задолженности 6%. Кредитные организации будут подсчитывать ее и направлять запрос в МЭР на выделение нужной суммы.

Мишустин анонсировал запуск новой программы 24 февраля на встрече с членами Совета Федерации. Уже на следующий день на заседании правительства одобрили решение о выделении на это денег из резервного фонда. Премьер отметил, что потенциально помощью смогут воспользоваться порядка 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают порядка 1,5 млн человек. Глава кабмина отметил тогда, что эта мера господдержки даст предпринимателям новый импульс к развитию.