МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 2,7%, до 96,7 млн тонн. Об этом говорится в официальном телеграм-канале холдинга.

"В феврале на сети РЖД погружено 96,7 млн тонн грузов, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Но если сделать скидку на прошлогодний високосный февраль, то показатель в плюсе: среднесуточно грузилось на 0,7% больше", - отмечается в публикации.

За два первых месяца погружено 197,8 млн тонн, в абсолюте это на 0,9% меньше, чем в прошлом году, но среднесуточно на 0,7% больше.

Основными драйверами роста погрузки в феврале стали: каменный уголь (+3,3%), кокс (+4,4%), лом черных металлов (+9,2%), удобрения (+6,5%), лесные грузы (+3,3%), зерно (рост в 1,5 раза), руда цветная и серное сырье (+0,3%), промсырье (+12,5%), остальные грузы, включая те, что перевозятся в контейнерах (+2,5%).