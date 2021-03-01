Fix Price установил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне $8,75-$9,75 за GDR

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price установил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $8,75-$9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Объем размещения может составить $1,5-1,7 млрд, говорится в сообщении компании.

"Ценовой диапазон в отношении предложения установлен в пределах $8,75 и $9,75 за GDR, что подразумевает рыночную капитализацию компании между $7,4 млрд и $8,3 млрд. Окончательная цена предложения будет объявлена вблизи 5 марта", - говорится в сообщении.

Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG по соглашению с Fix Price приобретут акции по цене предложения на общую сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).

Сделка предусматривает размещение ГДР нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура "Марафон групп" Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd ("дочка" Goldman Sachs Group).

Кроме того, Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров, чтобы монетизировать часть их пакетов. Ожидается, что основатели компании сохранят существенную долю в компании после IPO.

Luncor Overseas S.A принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation - 26,51%, LF Group DMCC - 15,05%, еще 9,9% у "Марафон групп" (Samonico Holdings Ltd), 4% - у "дочки" Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании - 2,3%. Основатели Fix Price Хачатрян и Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.

Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Начало торгов на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.

4,2 тыс. магазинов Fix Price работает более чем в 1 тыс. населенных пунктов в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.