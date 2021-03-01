РСПП: Минприроды согласилось не ограничивать выплату дивидендов за вред окружающей среде

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минприроды исключило из законопроекта, ужесточающего ответственность акционеров промышленных компаний за ущерб окружающей среде, норму об ограничении выплаты дивидендов. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии и природопользованию Юрий Максименко.

"Да, могу подтвердить [что исключили норму об ограничении выплаты дивидендов]. Мы бились с Минприроды о том, что этот пункт не очень разумный", - сказал он.

При этом он не исключил, что норма будет возвращена. "Вот 25 февраля они прислали нам официально законопроект, в котором этой статьи нет. Пока так. Но у меня нет гарантий, что она не вернется", - подчеркнул зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию.

Он также отметил, что в рамках современного законодательства собственники предприятий обязаны нести ответственность за ликвидацию вышедших из эксплуатации объектов.

"Никакой современный собственник не может уйти от ответственности за ликвидацию вышедшего из эксплуатации объекта, он это обязан сделать. Но дивиденды - это не тот путь, который поможет решить задачу", - заявил Максименко.

По его словам, следующее обсуждение законопроекта может пройти на этой неделе.

О законопроекте

Ранее сообщалось, что Минприроды готовит законопроект, в рамках которого могут вводиться ограничения на выплату дивидендов в случае если компания не возместила вред, который промпредприятие нанесло окружающей среде.