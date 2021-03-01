Торги на биржах материкового Китая завершились ростом котировок

ШАНХАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Первые на этой неделе торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились в понедельник ростом основных индексов. Об этом свидетельствует информация с сайтов данных торговых площадок.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 1,21%, до отметки 3 551,40. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,83%. В плюсе оказались все основные сводные показатели, кроме индекса финансов, который снизился на 0,72%. Больше остальных подорожали акции компаний, включенные в индексы информационных технологий, промышленности и базовых материалов.

Более значительным ростом основного индекса завершились торги на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 2,41%, до 14 857,34. Отражающий положение акций наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 1,54%.

Позитивная динамика на биржах материкового Китая отмечена на фоне одобрения в минувшие выходные Палатой представителей Конгресса США законопроекта о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн. Инвесторы также позитивно восприняли информацию об одобрении регулятором в США для экстренного применения вакцины от компании Johnson & Johnson.