РФПИ и "Фортум" инвестируют в строительство крупнейшей солнечной электростанции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Фортум", ведущая энергетическая компания в Северной Европе и лидер в области возобновляемой энергетики России, инвестируют в проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 116 МВт в Республике Калмыкия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

Станция станет крупнейшим объектом солнечной генерации на территории России, добавили в фонде. Проект будет реализован совместным предприятием РФПИ и "Фортум", в портфель которого в 2020 году вошли ветроэлектростанции в Ульяновской и Ростовской областях суммарной мощностью 350 МВт.

Ожидается, что первая очередь СЭС мощностью 78 МВт начнет поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года, а в полном объеме СЭС в Калмыкии заработает во втором полугодии 2022 года.

Солнечная электростанция в Калмыкии будет построена по итогам прошедших в 2018-2019 гг. конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

"Инвестиция в строительство солнечной электростанции в Калмыкии направлена на развитие совместной платформы с Fortum и создание одного из крупнейших игроков в РФ в сфере возобновляемой энергетики. Важной частью проекта является применение оборудования российского производства", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он добавил, что фонд прогнозирует значимый рост сегмента возобновляемой энергетики в России в ближайшие годы и намерен совместно с партнерами внести существенный вклад в создание новых экологически чистых энергетических мощностей.