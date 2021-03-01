МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по сети РЖД в феврале составили 70,7 млн человек, на 19,4% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в официальном телеграм-канале холдинга.

"Падение пассажиропотока на сети РЖД в феврале замедлилось до 19,4%. По оперативным данным, в феврале 2021 года на инфраструктуре РЖД перевезено 70,7 млн пассажиров (-19,4% к аналогичному периоду прошлого года). Из них: в пригородном сообщении отправлено 65,5 млн пассажиров (-18,7%), в дальнем следовании - 5,2 млн (-26,5%)", - отмечается в публикации.

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе сократились на 29% к январю 2020 года, до 63,5 млн человек.