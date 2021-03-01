"Газпром нефть" внедрила технологию блокчейн для ускорения оплаты авиазаправок

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - завершил испытания собственной цифровой платформы Smart Fuel на базе технологии блокчейн. Она позволяет совершать моментальную оплату авиазаправки, что сокращает время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней до 15 секунд, сообщает компания.

Партнерами проекта выступили авиакомпания Smartavia, ВТБ и "Райффайзенбанк". Пилотный проект реализован в международном аэропорту Мурманска, где с использованием новой цифровой системы было заправлено "в крыло" уже более 100 регулярных рейсов.

"Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Благодаря технологии блокчейн данные о сделках гарантированно сохраняются в системе и доступны всем участникам процесса", - сообщает компания.

"Новая цифровая система Smart Fuel максимально упростила работу нашим партнерам и повысила финансовую безопасность взаиморасчетов, что крайне важно в текущих макроэкономических условиях. Наша разработка имеет высокий потенциал к масштабированию для всей отрасли", - считает заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.