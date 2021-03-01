Бюджет РФ в 2020 году получил 345,3 млрд руб. от размещения средств ФНБ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году составили 345,337 млрд рублей, из которых более 211 млрд рублей - дивиденды по акциям Сбербанка, сообщает Минфин.

"Поступившие в федеральный бюджет в 2020 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 345,337 млрд рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 81,291 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 264,045 млрд рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Сбербанк" в сумме 211,188 млрд рублей)", - говорится в сообщении Минфина.

Доходность размещения средств ФНБ в валюте на счетах ЦБ в 2020 году составила 1,02% годовых. "Доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют - 1,02% годовых (1,28% годовых с момента создания фонда)", - отмечают в ведомстве.