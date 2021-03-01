В России предложили налоговую амнистию для пострадавших из-за пандемии предприятий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложением предусмотреть новые антикризисные меры поддержки бизнеса, в частности налоговую амнистию для пострадавших из-за пандемии коронавируса компаний. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Провести налоговую амнистию - признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 млрд рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, и для остальных компаний, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период", - привела пресс-служба выдержку из письма.

Также Титов предложил "по окончании программы кредитования под 2% на возобновление деятельности произвести 50% списание кредитов тем заемщикам, которые не выполнили условия по сохранению численности в размере 80% и более по сравнению с количеством на 1 июня 2020 года (в пределах сохраненной численности)", "ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020-2021 годы".

Кроме того, он просит принять для отрасли общественного питания специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения с прогрессивной шкалой: ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы") до порога оборота 800 млн рублей, а для оборота от 800 млн рублей до 2 млрд рублей - ставки в 8% и 20%, с расширением допустимого количества сотрудников до 1 тыс. человек. Также бизнес-омбудсмен предложил пролонгировать договоры аренды для арендаторов государственной и муниципальной недвижимости.

В своем письме Титов привел данные последнего опроса предпринимателей, который показал, что 80% предприятий в 2020 году столкнулись с падением выручки, столько же отметили сильное снижение спроса, 11% планируют в 2021 году инициировать процесс банкротства. Он указал, что самыми востребованными мерами поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки (или новую налоговую реструктуризацию), стимулирование спроса, новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений, новые льготные кредиты, изменение порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим во время пандемии - уход от принципа "по ОКВЭД" к принципу "падение выручки более чем на 30%".