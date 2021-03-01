Платежная система "Мир" намерена запретить пополнение иностранных электронных кошельков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Платежная система "Мир" собирается запретить пополнение со своих карт иностранных электронных кошельков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Мира".

"НСПК (Национальная система платежных карт) как оператор платежной системы "Мир" регулярно осуществляет мониторинг различных видов предоставляемых рынку платежных услуг и анализ связанных с ними рисков. Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт "Мир" - одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее газета РБК написала со ссылкой на технологический бюллетень о возможном запрете на пополнение иностранных кошельков системой "Мир". По данным издания, запрет может вступить в силу 27 апреля.