Кабмин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство России выделило 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах страны. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"На прошедшем заседании правительства мы выделили 100 млрд рублей на эти цели, <...> средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть - 70,5 млрд рублей - в этом году", - сказал он.

Мишустин добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина продолжится модернизация автодорожной инфраструктуры Республики Крым. "Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост, - напомнил он. - Также мы дополнительно направили региону 10,5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 км дорог".