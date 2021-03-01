Россияне проверили 32,6 млн товаров в приложении маркировки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Количество товаров, проверенных в приложении цифровой маркировки, достигло 32,6 млн. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"Совокупно по всем отраслям в системе уже зарегистрировано 466 тыс. участников, каждый день эта цифра растет. Приложение "Честный знак" уже установлено нашими гражданами 2,4 млн раз, в неделю прибавляется еще примерно по 60 тыс. установок. С начала работы приложения потребители уже проверили 32,6 млн различных товаров, каждую неделю проверяют примерно миллион новых - возможность удостовериться в происхождении продукции востребована и вызывает активный интерес", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

В свою очередь председатель совета директоров оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин отметил, что система маркировки находится в постоянном развитии. "Это не просто расширение категорий товаров, что приводит к модернизации отраслей. Это аналитика данных, смежные сервисы, интеграция с государственными информационными системами, контроль над наличием и доступностью вакцин и других лекарств и многое другое", - сказал он. По его мнению, эффекты от введения маркировки и для потребителя, и для государства, и для бизнеса будут только нарастать.

Как напомнили в Минпромторге, планируется введение маркировки упакованной воды. Так, министерство уже подготовило проект постановления правительства РФ по продлению эксперимента по маркировке этого вида продукции до 1 июня 2021 года. Также запланирована маркировка велосипедов и велосипедных рам. Завершается эксперимент по маркировке кресел-колясок, по результатам которого будет приниматься решение о введении обязательной маркировки.

В настоящее время проводится эксперимент по маркировке никотинсодержащей продукции (стиков, никотинсодержащих смесей и жидкостей и пр.). С 1 апреля 2021 года начнется эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. Также планируется проведение эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище (БАД).