Эксперты сообщили, что россияне в январе взяли рекордный объем потребкредитов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россияне в январе 2021 года взяли потребкредитов на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в том же месяце 2020 года. Такой объем выдач в январе стал рекордным за всю историю наблюдений, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер кредита наличными в первом месяце этого года составил около 334 тыс. рублей, что на 36 тыс. рублей больше по сравнению с январем 2020 года. По сравнению с декабрем 2020 года он сократился на 23 тыс. рублей.

Полная стоимость кредита (процентная ставка и все дополнительные расходы, например, страховки) выросла с 16% в декабре прошлого года до 16,1% годовых в январе.

"Выдача потребительских кредитов продолжает бить рекорды в разрезе объема предоставленных средств. При этом количество выданных кредитов наличным все еще меньше, чем в докарантинные месяцы. Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему предпочитают кредитовать на крупные суммы в основном наиболее надежных заемщиков с хорошей кредитной историей", - генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Среди 30 регионов, лидирующих по объему выданных потребкредитов, наибольший рост наблюдался в Тюменской области (+32% к январю 2020 года), Белгородской области (+19%), Алтайском крае (+16%). Кредитование сократилось в Саратовской (на 1%)и Нижегородской (на 2%) областях.