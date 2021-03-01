Finnair может возобновить полеты в Москву в апреле

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair может возобновить полеты между Хельсинки и Москвой в апреле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика.

"По нашим текущим оценкам, полеты в Москву начнутся в апреле", - сказали там. Ранее перевозчик сообщал о том, что рейсы могут возобновиться в начале марта.

В декабре рейсы между Москвой и Хельсинки возобновила российская авиакомпания "Аэрофлот", в конце января Finnair начала выполнять рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Граница Финляндии и России остается закрытой для туристов по крайней мере до 18 марта.

В настоящее время въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. С 19 февраля Финляндия закрыла на ночь для пассажирского движения, кроме абсолютно необходимых поездок, три пункта пропуска на границе с РФ - Ваалимаа, Нуйямаа и Ниирала.