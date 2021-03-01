Силуанов призвал принять меры против роста долговой нагрузки развивающихся стран

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ухудшение долговой ситуации в развивающихся странах может стать для них ключевым вызовом в среднесрочной перспективе, необходимо принимать меры для предотвращения развития негативного сценария. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи руководителей финансовых ведомств G20 со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

"В то же время изменение монетарной политики в развитых странах может негативно отразиться на положении развивающихся стран: ухудшение долговой ситуации в последних может стать для них ключевым среднесрочным вызовом. Следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить развития негативного сценария", - отметил Силуанов.

Согласно материалам, мировая экономика восстанавливается после пандемии быстрее, чем ожидалось. "Это результат беспрецедентных мер фискальной и монетарной поддержки, а также начала массовой вакцинации. На этом фоне МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики в 2021-2022 годах на уровне 5,5% и 4,2% (по сравнению со спадом в 2020 году, оцениваемом на уровне -3,5%). Многие представители "двадцатки" и международные организации отметили важность обеспечения равного доступа к вакцинам", - говорится в материалах Минфина.

Кроме того, по данным Минфина, участники G20 также подтвердили намерение достичь к июлю 2021 года договоренности о решении вопросов цифрового налогообложения. Также, по словам министра финансов РФ, страны G20 должны взять на себя координирующую роль и сформулировать основанные на открытости и равном доступе принципы устойчивого развития общества и окружающей среды. "Важно, чтобы "зеленая повестка" не превратилась из инструмента развития в инструмент обострения конкурентной борьбы", - подчеркнул Силуанов.

Следующая встреча министров и управляющих G20 пройдет в апреле 2021 года, в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка.