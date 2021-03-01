Производитель измерительной техники в технополисе "Москва" инвестировал более 200 млн руб.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Радиолайн", которая работает в технополисе "Москва", за 10 лет инвестировала в производство более 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"28 февраля компании "Радиолайн", работающей на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", исполнилось 10 лет. За эти годы предприятие инвестировало более 200 млн рублей в производство комплексов для тестирования радарных и спутниковых антенных систем, а также устройств связи 5G", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова приводятся в материале.

По его словам, за десять лет "Радиолайн" произвел и поставил заказчикам более 40 комплексов для тестирования антенных устройств, восемь из них - в 2020 году. Двумя годами ранее компания приступила к модификации выпускаемой продукции с целью ее адаптации для тестирования систем связи 5G. Полученные в итоге новые изделия были экспортированы в Китай и Испанию. В настоящее время ведется подготовка к выходу на рынок Финляндии.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, производственные мощности, расположенные на территории особой экономической зоны в Печатниках, позволяют компании выполнять полный цикл работ по созданию устройств позиционирования, сканеров и антенн, в том числе выпускать изделия собственной разработки, не имеющие аналогов на рынке.

"Радиолайн" имеет патент на изобретение портального сканера, а вся производимая компанией продукция прошла аттестацию и сертификацию. Выпускаемые "Радиолайном" комплексы измерения отражающих свойств материалов, параметров антенн в ближнем и дальнем поле внесены в российский государственный реестр средств измерений", - уточнил он.

Системы, производимые "Радиолайном", эксплуатируют свыше двадцати предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.