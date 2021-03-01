В Кремле не согласны с включением России в список "горячих точек" по ценам на продукты

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В Кремле не согласны с оценками компаний, которые включили Россию в список "горячих точек" по росту цен на продукты. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В то же время агентство Bloomberg составило список государств, которые, согласно его оценкам, стали "горячими точками" по росту стоимости продуктов. В него вошла и Россия.

Комментируя эти данные, Песков заметил: "Что касается этой публикации, мы с ней не согласны". "У нас другие данные, - указал представитель Кремля. - Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными".