{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле не согласны с включением России в список "горячих точек" по ценам на продукты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными выводы, которые сделали авторы исследования
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В Кремле не согласны с оценками компаний, которые включили Россию в список "горячих точек" по росту цен на продукты. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В то же время агентство Bloomberg составило список государств, которые, согласно его оценкам, стали "горячими точками" по росту стоимости продуктов. В него вошла и Россия.

Комментируя эти данные, Песков заметил: "Что касается этой публикации, мы с ней не согласны". "У нас другие данные, - указал представитель Кремля. - Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
"Интер РАО" в настоящее время продолжает поставки электроэнергии на Украину
Поставки были возобновлены в феврале из-за топливного кризиса на Украине
Читать полностью