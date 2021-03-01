"Газпром" за два месяца увеличил добычу на 7,8%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром" в январе - феврале этого года увеличил добычу газа на 7,8% или на 6,5 млрд куб. м в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 89,9 млрд куб. м. Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 32,9% или на 8,5 млрд куб. м, до 34,5 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

В частности, увеличились поставки в Германию (на 32,9%), Турцию (на 52,9%), Италию (на 64%), Венгрию (на 85%), Францию (на 26,7%), Польшу (на 36%), Болгарию (на 56,5%), Сербию (на 52,2%), Румынию (на 54,5%) и Грецию (на 27,3%). При этом Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у "Газпрома" к февралю прошлого года.

"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением наших суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль - в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020 года", - добавляет "Газпром".